Evanescence tour 2017, un concerto a Milano a luglio

Il prossimo luglio, tornano gli Evanescence: il tour 2017 li porterà in concerto a Milano il 4 luglio. La data, l’unica in Italia, sarà all’Ippodromo Snai, parte del cartellone del Milano Summer Festival. L’ultima volta che la band ha suonato in Italia è stato ben cinque anni fa: dopo una lunga e meritata pausa, ora Amy Lee e compari sono pronti a tornare sul palco.

Evanescence tour 2017 Martedì 4 luglio 2017 – Milano

Ippodromo Snai (Milano Summer Festival)

Apertura Porte: 19:00

Inizio Concerto: 21:00

Prezzo biglietto:

Posto Unico: € 32,00 + €4,80 diritti di prevendita

Posto Unico – Area Pit: €40,00 + €6,00 diritti di prevendita VIP Package Posto Unico – Area Pit: € 190,00 + € 6,00 diritti di prevendita

Include:

n.1 Biglietto Posto Unico – Area Pit

Meet & Greet con gli Evanescence

Foto ricordo individuale con gli Evanescence

n.1 Cofanetto inciso

n.1 Poster autografato dagli Evanescence (stampa limitata, in esclusiva)

n.1 Pass VIP Laminato commemorativo I biglietti saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di giovedì 22 dicembre su TicketOne e in tutti i punti vendita dalle ore 10:00 di sabato 24 dicembre. La presale esclusiva Vivo Club aprirà alle ore 10 di domani, 21 dicembre.

Per ulteriori informazioni: vivoconcerti.com/artisti/ evanescence