Fabri Fibra e Thegiornalisti insieme in studio, possibile featuring in arrivo?

Ieri sera sui profili Instagram di Fabri Fibra e dei Thegiornalisti sono comparse delle foto che li ritraggono insieme al Mono studio di Matteo Cantaluppi.

I fan più attenti, inoltre, avranno notato, grazie alla storia presente sul profilo personale del rapper di Senigallia (siete ancora in tempo per vederla), che l’incontro è poi terminato a cena.

Notizie ufficiali su un presunto featuring non ne abbiamo, ma è tuttavia probabile. Fabri Fibra rientrato di recente da Los Angeles, come sappiamo, è al lavoro sul nuovo album di inediti che presumibilmente uscirà nel periodo post festival di Sanremo. I Thegiornalisti, invece, hanno da poco annunciato le date nei palazzetti di Roma e Milano e il loro “Completamente Sold Out”, uscito a fine ottobre, è ancora troppo fresco per indurci a pensare a una nuova edizione. Per questo motivo l’indiziato numero è il disco in uscita di Fibra. Presto avremo sicuramente delle risposte.