Il suono del Nord e molto altro

Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Luca Vitali (foto qui sopra PH. G.DIGIGLIO X ACIDICOLORI), autore di Il Suono del Nord – La Norvegia protagonista della scena jazz Europea, nonchè giornalista e articolista per il Giornale della Musica, AllAboutJazzItalia e InSound, IL – l’allegato mensile del Sole 24 Ore – e Radio Città del Capo.

Ci racconti da cosa nasce l’idea di dedicare un volume alla scena jazz norvegese?

Spesso la scena jazz scandinava viene associata ai suoni edulcorati e pieni di riverbero del cosiddetto Nordic Sound. È un’immagine che non le rende giustizia. Con questo libro ho cercato di smontare un cliché e portare alla luce la parte meno visibile dell’iceberg. Sono partito dalla ricostruzione storica di alcuni degli accadimenti che hanno cambiato le sorti del jazz europeo grazie al contributo di uno dei grandi maestri del jazz contemporaneo – George Russell. Non per questo ho voluto scrivere una storia del jazz norvegese o schierarmi a favore di quello europeo contrapponendolo a quello americano.

La Norvegia ha avuto un ruolo storico fondamentale nell’emancipazione del jazz europeo dalle radici afro-americane e troppo spesso questo fato viene ingiustamente tralasciato, anche dalle storie del jazz più autorevoli. Quasi sempre ci si limita a trattare solo alcuni elementi, i più rappresentativi, di una certa estetica Ecm, e non si menzionano ad esempio due autentici fenomeni come il pianista svedese Jan Johansson, che con le 300.000 copie vendute nel ’64 di Jazz pa Svenska è stato il primo vero portavoce del folk scandinavo e di un certo intimismo, e come il Nu Jazz fine anni ’90 – che con Khmer di Nils Petter Molvaer e New Conception of Jazz di Bugge Wesseltoft ha riempito i cartelloni dei festival jazz di tutto il mondo.

È partendo da queste considerazioni che, frequentando da molto tempo la scena, ho maturato l’idea di provare a colmare quella che mi pareva un’autentica lacuna, ed è quindi da qui che è nato “Il Suono del Nord – La Norvegia protagonista della scena jazz Europea” da qualche tempo disponibile anche nell’edizione inglese “The Sound of the North – Norway and the European Jazz Scene”. Trattandosi di materia in larga parte non documentata, non era possibile lavorare solo a tavolino sulla base di ricerche on-line o in biblioteca. Il libro è il frutto di oltre dieci anni di frequentazione di festival disseminati su tutto il territorio norvegese, d’intense settimane trascorse a Oslo a intervistare i protagonisti di quella scena e di un ascolto assiduo e costante delle loro produzioni.

Un esplorazione tra le connessioni del jazz con gli altri generi musicali, analizzando l’influenza dei movimenti politici e il ruolo dei conservatori, di ricostruire gli ambienti (i club, le sale da ballo, i teatri) e di processare ogni elemento utile all’interno di un’indagine che voleva essere aperta e trasversale.

Negli anni mi sono reso conto di quanto la Norvegia sia un paese “giovane”, che non deve fare i conti con una tradizione particolarmente ingombrante (come invece accade al nostro), la sua gente ha un forte spirito identitario, clima e geografia l’hanno a lungo costretta all’isolamento dal resto dell’Europa e le hanno infuso uno spirito d’avventura che si rifà forse all’epoca vichinga. Tutti questi elementi fanno sì che, oggi, il paese ci regali una scena effervescente, con una potente spinta interiore alla ricerca di una cifra stilistica personale e una vocazione all’improvvisazione, essenza del jazz contemporaneo in Norvegia e matrice di un universo musicale dalle sonorità diversissime. E senza le preoccupazioni tipiche del nostro tempo: “ma questo è jazz?”.

La scena affonda le proprie radici nella grande tradizione folk del violino di Hardanger e su di essa si è poi innestata l’influenza di George Russell, il maestro che ha saputo coglierne le qualità e ha stimolato la generazione di Jan Garbarek a prenderne consapevolezza.

Naturalmente anche i conservatori hanno fatto la loro parte, a cominciare da quello di Trondheim, e hanno consolidato il tessuto rivoluzionando l’insegnamento del jazz con idee apparentemente semplici ma di segno opposto rispetto a quelle delle scuole americane. Due gli imperativi categorici: “non imparare la tradizione, impara dalla tradizione”, e “prima di suonare, ascolta”.

Dai padri fondatori di quella prima generazione Ecm – Garbarek appunto, ma anche Andersen, Rypdal e Christensen – la scena che ha saputo ereditare lo spirito pionieristico e indipendente che li aveva resi alfieri dell’emancipazione dalla matrice afro-americana, contribuendo in modo sostanziale all’identità del jazz europeo.

Dovessi consigliare tre artisti come massimi rappresentanti di quella scena, chi nomineresti?

La scelta è come sempre difficile, ma direi Sidsel Endresen è senza dubbio l’icona del libro e mentore ispiratrice della scena norvegese. Un’autentica stella del soul a metà degli anni ’80 – nel suo paese – ha cambiato decisamente rotta fino a raggiungere l’astrazione fonetica e la sperimentazione dei giorni nostri con grande integrità e decisione.

E poi Arve Henriksen, un chiaro esempio di musicista uscito dal conservatorio di Trondheim – in grado di passare dalle sonorità flautate e inconfondibili della sua tromba all’impro-noise dei Supersilent, una voce bianca da cherubino capace di trasformarsi in un batterista tellurico – senza distinzioni di genere.

Infine Jon Balke – un musicista troppo spesso “relegato” al semplice ruolo di artista ECM – è anche lui un grande ispiratore della scena contemporanea. Un’artista dalla grande curiosità musicale e influenzato dalla musica del mondo, caratterizzato da una cifra stilistica davvero unica “alla Balke”.

Ma ne potrei citare tanti perché in Norvegia raramente i musicisti si rifanno a modelli da emulare e prediligono la ricerca di una voce originale.

Quali evoluzioni ha avuto questa pubblicazione? Mi raccontavi anche di un’edizione in lingua inglese…

Si tratta della prima monografia dedicata alla “piccola” Norvegia e grazie al Ministero degli Affari Esteri norvegese e ad Auditorium Edizioni è ora disponibile anche nell’edizione inglese ed è distribuito in tutto il mondo. L’edizione inglese è stata curata da Fiona Talkington – giornalista e presentatrice radiofonica oltre che fondatrice della trasmissione “Late Junction” alla BBC Radio3 – e dopo un lungo tour in Italia (Festival e club) ho avuto la fortuna di presentarlo nel corso del 2016 in tutt’Europa. Con Fiona nel Regno Unito (a Oxford, Southampton, Londra, Edimburgo) e in Norvegia (a Oslo, Trondheim, Bergen, Kristiansand), ma anche da solo o con altri colleghi a festival come l’Heineken Jazz Festival di San Sebastian (ES), Jazz Em Agosto di Lisbona (PT), L’Ile De France di Parigi (FR), Tampere Jazz Happening di Tampere (FI) ). L’ultima presentazione mi ha portato a novembre 2016 al Southbank Centre di Londra in occasione del London Jazz Festival. Posso dirmi soddisfatto, il libro ha avuto ampio riscontro sulla stampa specializzata internazionale ricevendo buone recensioni (Jazzwise, Jazzthetic, Jazznytt, Jazz Magazine, Jazz Japan, ecc) e stiamo organizzando nuove date per il 2017.

Passando al nostro orticello, quanto è viva nel 2016 la scena jazz in Italia?

L’Italia offre oggi una scena più che mai vivace e piena di risorse, ma come spesso dico è una sorta di zattera isolata dal resto d’Europa. Al solito a farla da padroni ai festival locali sono in larga parte musicisti americani e poi i soliti nomi del jazz italiano. Il problema è che nel nostro paese si fa troppo poco per promuovere i musicisti di qualità e per portare i nostri giovani talenti all’estero. Altrove ci sono strumenti e organizzazioni governative (ma non solo) che promuovono gli artisti emergenti, in Italia questo argomento, che io giudico di primaria importanza, non ha mai trovato spazio nell’agenda di nessuno. Non è un caso che mi trovi spessissimo a festival europei e non ci sia nessuna rappresentanza italiana (sempre escludendo i soliti nomi). In compenso accade con grande regolarità che vi siano musicisti di Lussemburgo, Svizzera, Slovenia, Belgio, Portogallo, ecc. tutti paesi cui non abbiamo nulla da invidiare sul piano artistico, ma evidentemente più bravi e organizzati sul piano della promozione e a fare rete col resto d’Europa e del Mondo. Puglia Sounds è un esempio tangibile di quello che voglio dire – dal 2010 al 2016 è stato il motore della promozione musicale regionale. Primo esempio del genere in Italia, ha dato sostegno economico alla realizzazione di dischi e portato a Bari l’ambitissimo meeting annuale di Europe Jazz Network (un network di festival europei e non solo, che vanta più di 100 iscritti), contribuendo significativamente alla promozione di artisti pugliesi in tutto il mondo, dall’Islanda alla Malesia. Un altro modello cui ispirarsi è quello norvegese, di cui ho già detto: un sistema organizzato fatto di professionisti non direttamente coinvolti nelle scelte e nei fondi da assegnare che investe fondi pubblici e privati nella valorizzazione dei giovani, nella ricerca e nella sperimentazione musicale. In Norvegia un musicista come Garbarek non riceve un euro di contributi perché non ne ha bisogno: il contrario di quanto accade altrove, come ad esempio in Polonia – dove un trombettista del calibro di Tomasz Stanko recentemente ha avuto il sostegno degli Istituti di Cultura polacchi nel mondo -, o in Italia, che continua ad esportare i soliti noti o modelli arcaici come quello di Arbore e Telesforo. Serve un sistema organizzato che con fondi nazionali o europei offra pari opportunità agli artisti più talentuosi e consenta loro di farsi conoscere all’estero. Se così non sarà, continueremo a vedere sempre e solo i soliti nomi. La Puglia, lo ripeto, in pochi anni ha fatto qualcosa di inimmaginabile nel nostro paese. Con le dimissioni di Antonio Princigalli però, e gli ultimi sviluppi di Puglia Sound, anche quel modello è un ricordo.

Quali cambiamenti ci sono stati, se ci sono stati, dall’avvento dell’era 2.0 in poi nel genere?

Col nuovo millennio il mercato discografico è entrato in una crisi senza precedenti. Le piccole etichette, e non solo loro, hanno dovuto fare i conti con Napster, iTunes, Spotify. In Italia l’avvento di collettivi come Gallo Rojo, Improvvisatore Involontario o Basse Sfere sembrava essere la medicina a un male incurabile: la presenza di qualche critico o di qualche giornalista attento a dar loro un po’ di spazio, la qualità dei musicisti e una certa dose di autogestione, sembravano poter sopperire ai gravi problemi dell’industria discografica. Si è però trattato di un fenomeno tutto e solo italiano, senza alcuna eco al di fuori dei nostri confini e che in poco tempo si è dissolto. Ancora una volta a dare un segnale positivo al mercato italiano è stata la Puglia, con l’etichetta discografica Auand fondata a Bisceglie nel 2001 da Marco Valente. L’etichetta ha saputo coinvolgere musicisti americani del calibro di Tim Berne, Bobby Previte, David Binney e al tempo stesso lanciare un allora sconosciuto conterraneo come Gianluca Petrella con “X-Ray” e Francesco Bearzatti con “Sax Pistols”. In breve, è diventata una delle etichette di riferimento per la giovane eccellenza italiana, e oggi pubblica Francesco Diodati, Matteo Bortone, Simone Graziano, Filippo Vignato, per citarne solo alcuni. Valente ha cercato di dar voce ad artisti di qualità che non ne avevamo, senza curarsi dei grandi nomi e ha fondato il sito Jazzos.com per diffondere il verbo distribuendo la musica in Italia e nel mondo, ma è stato anche autentico motore della realizzazione del portale www.ijm.it (Italian Jazz Music), del “consorzio” dei produttori indipendenti di musica jazz dedicato alla stampa specialistica e agli operatori di settore.

Come vedi, parlando più in generale, la situazione della critica musicale in Italia?

In Italia, come del resto in tutta Europa, la critica (se parliamo di jazz) arranca, e per le riviste di settore vede una contrazione inesorabile dei numeri in edicola e in abbonamento. Sui quotidiani, poi, gli spazi sono ormai ridotti al lumicino. Purtroppo questa contrazione ha portato sempre più le riviste e magazine di settore a una decrescita del livello qualitativo, quando non al ripiegamento su altri generi musicali. L’equivalente, in pratica, di quanto si è verificato per le scelte artistiche dei grandi festival. In entrambi i casi, però, il mutato atteggiamento non ha affatto consentito il raggiungimento di pubblici nuovi. L’impressione è che oramai si facciano solo o interviste e recensioni sul disco di turno in uscita, oppure articoli storici, e che la critica musicale di inchiesta e attualità sia praticamente scomparsa. Duole constatare un livellamento verso il basso che accomuna carta stampata e web e, sinceramente, non scorgo segnali di ripresa nell’immediato.