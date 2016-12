Kasabian tour 2017, tre concerti in Italia a luglio

I Kasabian torneranno in concerto in Italia il prossimo luglio: il tour prevederà tre date nel nostro Paese, partendo da Taormina per poi proseguire verso Roma, nella cornice del Postepay Sound Rock in Roma, e infine Lucca, al Lucca Summer Festival.

L’ultimo album dei Kasabian risale al 2014: “48:13“. Il nuovo album, quello che sarà promosso dalla tournée estiva in tutta Europa, uscirà invece la prossima primavera.

Kasabian tour 2017

Martedì 19 luglio 2017 – Taormina

Teatro Antico

Inizio concerto ore 21,30

Venerdì 21 luglio 2017 – Roma

Postepay Sound Rock in Roma – Ippodromo delle Capannelle

Inizio concerto ore 21,30

Domenica 23 luglio 2017 – Lucca

Lucca Summer Festival – Piazza Napoleone

Inizio concerto ore 21,30

I biglietti saranno in vendita a partire da domani, 23 dicembre, alle ore 10 su TicketOne.

Per ulteriori informazioni, clicca qui.