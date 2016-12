Plunge presenta An Arctic Decade, serata-evento a Milano il 22 dicembre 2016

Plunge porta al Masada di Milano il terzo appuntamento della propria stagione 2016-1017. Giovedì 22 dicembre presenta An Artic Decade, serata dedicata ai dieci anni dell’etichetta Glacial Movements. Per l’evento sono in programma le performance di quattro artisti che hanno dato interpretazioni personali e sonore della materia “ghiaccio” come parte importante della loro produzione.

Si esibiranno Robin Storey aka Rapoon, fondatore del collettivo Zoviet France, il francese Philippe Petit, Enrico Coniglio e Netherworld, progetto solista del fondatore di Glacial Movements Alessandro Tedeschi.

L’etichetta, fondata nel 2006, ruota appunto attorno all’idea del “glaciale” come luogo estetico da cui partire per una ricerca nella natura suggestiva, immersiva ed emozionale del suono, tra elettronica ed elettroacustica.