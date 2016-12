Red Hot Chili Peppers tour 2017, i prezzi dei biglietti dei concerti

Si apre oggi la vendita dei biglietti per i concerti dei Red Hot Chili Peppers: il tour 2017 li riporterà in Italia a luglio, per una data a Milano e una Roma. A ospitare gli eventi saranno il Postepay Sound Rock In Roma, all’ Ippodromo Capannelle, e il Milano Summer Festival, all’Ippodromo Snai San Siro.

Il primo accenno a un ritorno in Italia è emerso quando il frontman della band ha parlato del proprio rapporto con il nostro Paese, come riportato da Repubblica: “Non saprei spiegare come è stato possibile costruire un simile rapporto con i fan italiani. Un po’ è certo dovuto al rapporto che aveva con l’Italia John Frusciante, il nostro ex chitarrista, italiano di origini. Ma il pubblico italiano ci ha sempre seguito con passione. Quando è uscito “Blood Sugar Sex Magik” ero a Milano e per strada dovunque andavo sentivo le nostre canzoni e dicevo ‘com’è possibile che le conoscano, sono appena uscite!’. Siamo stati in tanti altri paesi, ma da nessun’altra parte è così. Nel 2017 saremo in Europa per i festival“.

L’ultimo passaggio è recente: a ottobre i Red Hot hanno suonato a Bologna e a Torino.

Red Hot Chili Peppers tour 2017 – Prezzi biglietti

20 luglio 2017 – Roma

Postepay Sound Rock In Roma – Ippodromo Capannelle

Prezzi biglietti:

Posto unico € 59,80

Inner PIT € 80,50

21 luglio 2017 – Milano

Milano Summer Festival – Ippodromo Snai San Siro

Prezzi biglietti:

Posto unico € 59,80

Inner PIT € 80,50

I biglietti sono in vendita su TicketOne.