Rkomi, si intitola Fuck Tomorrow il nuovo singolo

È uscito oggi, martedì 20 dicembre 2016, il nuovo singolo di Rkomi “Fuck Tomorrow” prodotto da The Night Skinny.

Soltanto una settimana ci eravamo sbilanciati sul conto di Rkomi, ovvero uno dei giovani rapper su cui puntare forte nel 2017. “Fuck Tomorrow” è un gran biglietto da visita. Il pezzo, infatti, vede rappare in modo fluido Rkomi su una base contenente un sample vocale di NAS, il tutto accompagnato da uno street video girato da Edoardo Bolli e Antonio Ragni.

Il brano, segna il ritorno in grande stile di The Nigth Skinny, che a circa due anni di distanza da “Zero Kills” potrebbe rimettersi in discussione con un nuovo lavoro.

“Sono molto legato a questo nuovo progetto – dichiara The Night Skinny – è il frutto del lavoro di una continua ricerca musicale che trascende il tempo tra passato e presente per abbracciare il futuro… il rap italiano sta vivendo un forte ricambio generazionale, solo chi saprà rendere il presente futuro sarà in grado di ritagliarsi la propria fetta di torta nella scena, grande o piccola che sia”

La copertina del singolo, inoltre, è stata realizzata da Corrado Grilli, meglio conosciuto come Mecna, che già in passato ha realizzato alcune delle cover più famose e interessanti, del panorama rap e non, degli ultimi anni.

Rkomi – Fuck Tomorrow – La copertina del singolo

Di seguito, il video di “Fuck Tomorrow”: