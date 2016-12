Rock And Roll Hall Of Fame 2017, annunciati i vincitori

Sono stati annunciati i vincitori che entreranno nel 2017 nella Rock And Roll Hall Of Fame. Il prestigioso premio può essere assegnato ad un gruppo o ad un cantante solista venticinque anni dopo l’uscita del singolo di debutto; come da tradizione, le nomination sono state rese note nel corso del mese di ottobre e l’assegnazione dei premi si terrà nel mese di aprile 2017, con un gala al Barclays Center di Brooklyn.

Sono sette i vincitori di quest’anno: Pearl Jam, Tupac Shakur, Joan Baez, Journey, Electric Light Orchestra, Yes e Nile Rodgers. Al chitarrista degli Chic, noto per le sue collaborazioni con Daft Punk, Duran Duran e David Bowie, verrà assegnato anche l’importante Award For Musical Excellence.

Pearl Jam, Tupac Shakur e Journey raggiungono il traguardo alla prima nomination; per Nile Rodgers, vincitore all’undicesima candidatura, la vittoria ha una sorta di retrogusto amaro, come dichiarato in un’intervista a Rolling Stone: