Spandau Ballet, la scaletta del concerto a Firenze del 28 marzo 2015

È un incedere vittorioso quello del tour italiano degli Spandau Ballet, che dalla prima data a Milano il 24 marzo 2015 ha registrato un successo dopo l’altro, prima a Torino, poi a Padova e da ultimo ieri, 28 marzo 2015, anche al Mandela Forum di Firenze. Quella che ha calcato i palchi del nostro paese non è una band che si adagia sugli allori delle conquiste degli anni Ottanta, cavalcando la sempre facile onda della nostalgia, quanto un gruppo ancora in grande spolvero che dal vivo ha ancora tanto da raccontare.

La scaletta del concerto di Firenze, che ricalca quella degli show precedenti, ha preso il via dalla più recente “Soul Boy” per poi immergersi in un best of rappresentativo della carriera degli Spandau Ballet, che comprende un medley dedicato al debutto “Journeys to Glory” e che omaggia il Blitz di Camden Town in cui affondano le loro radici, e si è conclusa sulle celeberrime note di “Gold”.

>> Foto e report del concerto del 27 marzo a Padova

L’ultima tappa del mini-tour italiano degli Spandau Ballet si terrà lunedì 30 marzo 2015 al Palalottomatica di Roma.

Spandau Ballet – La scaletta del concerto di Firenze

01. Soul Boy

02. Highly Strung

03. Only When You Leave

04. How Many Lies

05. Round And ROund

06. This Is The Love

07. Steal

08. Chant No. 1

09. Blitz Medley (Reformation / Mandolin / Confused / The Freeze)

10. To Cut A Long Story Short

11. Raw

12. Glow

13. Empty Spaces

14. Once More

15. I’ll Fly For You

16. Instinction

17. Communication

18. Lifeline

19. True

Bis

20. Through The Barricades

21. Fight For Ourselves

22. Gold