Status Quo, morto il chitarrista Rick Parfitt

Il chitarrista degli Status Quo Rick Parfitt è morto all’età di 68 anni. Il musicista britannico, che aveva festeggiato il suo compleanno solamente due mesi fa, è deceduto in Spagna a causa delle complicazioni ad un infortunio alla spalla che lo costrinsero al ricovero ospedaliero nella serata di giovedì.

L’annuncio è stato ufficializzato dalla band con un post sul loro sito ufficiale, nel quale è stato confermato che Rick Parfitt era pronto per il lancio della sua carriera solista e dell’autobiografia, ai quali si era dedicato dopo l’uscita dagli Status Quo per ragioni di salute ed entrambi programmati per il 2017. A ricordarlo, oltre ai suoi compagni di avventura in cinquant’anni di carriera, anche la moglie Lyndsay e i figli Tommy, Lily, Rick Jr e Harry. Su scelta della famiglia, non verranno diffusi nelle prossime ore altri comunicati stampa.