Eros Ramazzotti, le foto e la scaletta del concerto a Milano del 20 dicembre 2016

Eros Ramazzotti in concerto a Milano, il 20 dicembre 2016: di seguito, le foto e la scaletta della serata che ha segnato la conclusione della tournée. Quella al Mediolanum Forum è stata infatti l’ultima data di un lungo e impegnativo tour mondiale: il Perfetto World Tour 2015-2016, ovvero 82 concerti in 29 Paesi. E si è trattato di una degna chiusura: il palazzetto era sold out.

“Perfetto” è stato pubblicato lo scorso anno: “Un disco on the road in cui viene declinata una visione positiva della vita e dell’amore nelle sue varie forme. “Alla fine del mondo” è immediata e orecchiabile con sonorità alla Mumford & Sons ed è il brano che dà inizio al viaggio, sia per contenuto che per forma. Country, folk e rock sono elementi espliciti, non solo in questa traccia, ma in tutto il disco, tra rallentamenti e dossi. C’è una mitigata corrente musicale nuova sotto le ruote di Eros, gli arrangiamenti si snodano tra uso preponderante delle chitarre a 12 corde, sprazzi di elettriche e acustiche, supportate da una ritmica possente”

(Qui la recensione per intero).

La scaletta del concerto

1. L’ombra del gigante

2. Il tempo non sente ragione

3. Perfetto

4. Stella gemella

5. Favola

6. Rosa nata ieri

7. Più che puoi

8. Se bastasse una canzone

9. Terra promessa

10. Buon Natale

11. Come Mai

12. Un attimo di pace

Acustico:

13. Tra vent’anni / Per me per sempre

14. Una storia importante

15. Adesso tu

16. L’aurora

17. Dove c’è musica

18. Un’altra te

19. Un’emozione per sempre

20. Cose della vita

21. Christmas with the yours

22. Musica è

Encore:

23. Un angelo disteso al sole / Nuovi eroi

24. Cantico

25. Fuoco nel fuoco

26. Più bella cosa

Le foto del concerto

A cura di Mairo Cinquetti.