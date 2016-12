Queen + Adam Lambert, il report del concerto a Milano del 10 febbraio 2015

Non avevo mai visto dal vivo quel che rimaneva dei Queen. La possibilità di ascoltare in concerto Adam Lambert insieme ai vecchi cuori rock Brian May e Roger Taylor era clamorosa, di quelle da non lasciarsi sfuggire. Lacuna colmata e soddisfazione abbondante. Spettacolo egregio, scaletta da urlo, scenografia di livello mondiale, performance dei musicisti inattaccabile, pubblico partecipe oltre misura.

Questo in assoluta sintesi ciò che mi porto via dal Forum di Assago. La serata è da reduci, la presenza delle tribune del basket fa pensare che si sia badato a far sedere quante più persone possibile, visto che dopo un po’ la schiena fa male (e lo so bene purtroppo). Considerazioni geriatriche a parte, il parterre si riempie abbastanza solo pochissimi minuti prima dell’inizio dello show. Si sta belli larghi, anche se ai lati delle pedane che arrivano quasi a metà palazzetto ci si stringe anche volentieri. Sold-out sì, ma comodo insomma.

Si parte ultra puntuali con One Vision. Impianto luci esagerato e produzione da primi in classifica (ora si capisce perchè la piccionaia costava 50 carte). Audio che va sistemandosi rapidamente (anche se in tribuna la batta ce la immaginiamo per un bel po’, che fatica sentire decentemente il rullante ragazzi…) e arriva subito la prima bomba: Stone Cold Crazy sembra quella della cover dei Metallica tanto è alto il livello dei volumi. Roger Taylor la suona a cannella, Adam Lambert inizia lentamente a carburare con la voce e su Fat Bottomed Girls comincia a far vedere al pubblico italiano di che pasta è fatto. Lasciando da parte la sua teatralità, i cambi d’abito, le smorfie e affini, il cantante ex American Idol dimostra di avere una padronanza del palco pazzesca. Oltre ad assomigliare a Mauro Icardi ma vabbè.

Resta un dubbio: come cacchio ha fatto a riprendersi così rapidamente dai malanni che avevano costretto la band a cancellare il concerto di Bruxelles solo due giorni fa? Prodigi della medicina e delle tisane per la voce. La prima ora è un susseguirsi di emozioni assurde. Seven Seas of Rhye, Killer Queen, I Want to Break Free e Somebody to Love arrivano una dietro l’altra. Il Forum va in brodo di giuggiole, canta, grida e non si ferma un attimo. Adam dice “Siete eccezionali, i migliori”. Poco dopo si fa voler ancora più bene da tutti i presenti: “Grazie di avermi dato la possibilità di essere qui e di provare a cantare queste canzoni di fianco a queste leggende. Siamo tutti qui per ricordare e tributare Freddie Mercury“.

Brividi lungo la schiena e lacrime sulle guanciotte quando Brian imbraccia una dodici corde, si siede al centro del palazzetto sfruttando la lunghezza del pedanone centrale e attacca Love Of My Life. Il chitarrista prima di iniziare si prende un applauso che sembra non finire mai. Il pubblico lo acclama e gli vuole davvero bene, lui è realmente commosso. Anche noi lo siamo. Impressionante il silenzio che regna durante le prime note del pezzo. Quando poi sugli schermi appare Freddie a cantare una strofa l’emozione è troppo forte per molti. Roger raggiunge il collega, parte These Are the Days of Our Lives, altre immagini di repertorio in cui spiccano i fotogrammi di quel John Deacon (applauditissimo) che si è sempre chiamato fuori dai concerti degli anni Duemila dei “Queen più qualcosa”. Applaudiamo Spike Edney, tastierista e protagonista in molti frangenti questa sera. Si ritaglia il proprio spazio anche Rufus, figlio di Roger Taylor.

Il ritmo, è inutile negarlo, rallenta pesantemente. Vero, A Kind of Magic e Under Pressure sono troppo belle, ma purtroppo ce le troviamo immerse in mezzo a un magma di assoli, drum battle, bass lines che, dopo un po’, ci rompono abbastanza i maroni. Discorso diverso per il solo di Brian May. Grazie a laser ed effettistiche assortite, uno dei più importanti chitarristi della storia del rock, regala vibrazioni prog ad alta intensità a tutta la platea, prolungando Last Horizon in un crescendo di riff e virtuosismi.

Adam dimostra di essere un Top Player su Who Wants to Live Forever, mentre i fuochi d’artificio arrivano su un incredibile successione che propone Tie Your Mother Down, I Want It All, Radio Ga Ga, Crazy Little Thing Called Love e Bohemian Rhapsody. A dirla tutta sarebbe ora di levare Freddie su quest’ultimo pezzo. I tributi video all’immortale singer sono già stati sufficienti: far cantare la prima strofa a Lambert, la seconda a Freddie e inframezzare il finale allo stesso modo non ha francamente senso.

I bis sono le ovvie We Will Rock You e We Are the Champions. Si chiude così un evento assoluto, una serata di festa e di celebrazione che rimarrà sicuramente nella mente dei presenti, guadagnandosi una posizione privilegiata nelle classifiche di fine anno. Chiaro: tanto mestiere, tanta intelligenza nel gestire le pause e nel far rifiatare Lambert e Taylor (apparso davvero provato nell’ultima mezz’ora) e una durata complessiva di due ore e venti minuti che, al netto di solos e pause varie, potrebbe arrivare serenamente intorno all’ora e mezza. Ma sarebbe ingiusto fare i critici a ogni costo di fronte a un gruppo che, piaccia o meno, questa sera ha dimostrato ancora di essere in grande forma. Come avevamo già detto nel post-Monaco di Baviera, la nuova incarnazione della Regina funziona maledettamente bene. E sarebbe del tutto inutile negare che questo spettacolo merita di essere visto da tutti quelli che pensano seriamente di amare la musica. Le altre polemiche scoliamocele davanti a una birretta, non dopo una “cosa” come quella di stasera.

Scaletta del concerto:

One Vision

Stone Cold Crazy

Fat Bottomed Girls

In the Lap of the Gods… Revisited

Seven Seas of Rhye

Killer Queen

I Want to Break Free

Somebody to Love

Love of My Life

’39

These Are the Days of Our Lives

A Kind of Magic

Bass Solo / Drum Battle

Under Pressure (Queen & David Bowie cover)

Save Me

Who Wants to Live Forever

Last Horizon (Brian May cover) / Guitar Solo

Tie Your Mother Down

I Want It All

Radio Ga Ga

Crazy Little Thing Called Love

Bohemian Rhapsody

We Will Rock You

We Are the Champions

Coverstory a cura di Rodolfo Sassano